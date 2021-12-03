Все пассажиры аварийно севшего в иркутском аэропорту аэробуса А321, улетели в Новосибирск Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Все пассажиры самолета аэробус А321, который 2 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска, улетели в Новосибирск. Напомним, у лайнера, который направлялся из Магадана в Новосибирск в полете отключилась вся электроника и экипаж принял решение совершить аварийную посадку в воздушной гавани столицы Приангарья. Никто из 199 пассажиров не пострадал.

- 180 пассажиров улетели в Новосибирск еще накануне, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутск. – Остальные 19 вылетели 3 декабря рейсом через Москву.

Что касается аэробуса, то лайнер по-прежнему находится в Иркутске. Его осматривают специалисты.

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