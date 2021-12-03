93 машины закупят для тушения лесных пожаров в Иркутской области в 2022 году

Губернатор поставил задачу с каждым годом снижать число лесных пожаров. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В следующем году в Иркутской области появится новая техника для тушения лесных пожаров. На деньги из федерального бюджета планируется купить 93 машины. Об этом главе региона Игорю Кобзеву сообщил министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин.

– Необходимо, чтобы вся приобретенная техника заступила на боевое дежурство к началу следующего пожароопасного сезона, – сказал губернатор.

Особое внимание, конечно, уделяется северным районам. Из областной казны в 2022 году выделят 120 млн рублей на создание еще одной, уже 12-й лесопожарной станции, откуда специалисты смогут оперативно выезжать на борьбу на огнем. Кроме того, намерены открыть четыре отделения авиалесоохраны - в Бодайбо и в поселках Ербогачен, Преображенка, Мама.

- Разработаны новые маршруты и схемы наземного и авиационного патрулирования. Это позволит значительно повысить оперативность реагирования и перераспределение сил и средств, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор ранее уже подчеркивал, что участвовать в тушении огня обязаны и арендаторы. Также Игорь Кобзев напомнил, что в прошлом году в три раза, до 9,7 млн га, уменьшились зоны, где позволяется не бороться с пламенем, если оно не угрожает жилым домам и предприятиям.