Жители Иркутской области любят читать детективы и любовное фэнтези

«МегаФон» составил рейтинг популярной у абонентов литературы. Фото компании.

Жители Приангарья больше всего любят читать современные детективы и любовное фэнтези, особенно произведения Татьяны Поляковой и Марины Суржевской. К такому выводу пришел «Мегафон», изучив анонимные данные абонентов, использующих сервис «МегаФон Книги» с начала этого года.

- При этом иркутяне больше любят читать, а не слушать - на аудиоформат приходится лишь 19% скачанных в этом году книг, - рассказали специалисты МегаФона.

А еще жители Иркутской области с удовольствием читают книги по психологии и самосовершенствованию. Если говорить о конкретных произведениях, то топ-3 самых популярных: «Подсознание может все!» Джона Кехо, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, а также «Пять языков любви» Гэри Чепмена и «Стань счастливым за 21 день. Самый полный курс любви к себе» Луизы Хейл.

Самый активный читатель скачал в этом году 350 произведений - большей частью про волшебников и любовные романы. Еще два сибиряка-рекордсмена скачали по 180 и 150 книг.

Когда больше всего читают? Во время длинных выходных в январе и мае, а еще июнь - в летние каникулы пользуется спросом детская и образовательная литература.

- За эти три месяца читатели скачали половину от всего годового объема книг, - поделились в «МегаФоне».