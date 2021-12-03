Семь школ в Иркутске перевели на удаленку из-за COVID. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В школах Иркутска установлены рециркуляторы воздуха. На входе дети и учителя обрабатывают руки антисептиком. Ученикам бесконтактно измеряют температуру, осматривают - не кашляют ли, нет ли насморка. Если такие симптомы есть, до занятий не допустят. Департамент образования просит родителей - если такие симптомы есть, обратитесь вместе с ребенком к врачу. Не занимайтесь самолечением и тем более не пытайтесь отправить школьника на уроки. Ситуация более чем серьезная. Данные приводит пресс-служба администрации Иркутска.

–В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся на дистанционный формат обучения полностью переведено 7 школ, а также 203 отдельных класса в 58 образовательных учреждениях, - уточняют в департаменте. -Кроме того, медики продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом среди детей. На сегодня COVID-19 болеют 424 школьника.

Если в какой-то конкретной школе появляются случаи заражения инфекцией, ее директор вместе с департаментом образования Иркутска принимает решение о том, как будут учиться дети. Что касается педагогов, то прививки уже сделали 87% педагогов города.

Вакцинацию против COVID-19 прошли 87% педагогов города.