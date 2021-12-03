Сотрудница ангарской колонии, устроившая ДТП с пострадавшей 18-летней девушкой, предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске вскоре перед судом предстанет 42-летняя сотрудница одной из ангарских колоний, которая в августе этого года, совершила серьезное ДТП на трассе А331 «Вилюй» в Падунском районе. Она нарушила правила дорожного движения и врезалась в автомобиль., в салоне которого пострадала 18-летняя пассажирка. Девушка получила перелом позвоночника.

- Против виновницы аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Расследование дела уже завершено и направлено в суд.

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