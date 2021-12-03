Количество автобусов в Ново-Ленино и Иркутск-2 вырастет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество автобусов, которые связывают центр города и Ленинский округ, пообещали увеличить в Иркутске. Коммерческие перевозчики согласились добавить машин по маршрутам № 65 и 66. Но этого, конечно, мало.Идут переговоры о том, чтобы подобное решение было принято и по самым востребованным рейсам №14, 28, 28р. Кроме того, на эти линии вышел дополнительный транспорт «Иркутскавтотранса».

– Перевозчикам рекомендовано своевременно принимать меры по исключению ситуаций, способствующих снижению выпуска подвижного состава, цитируют слова ио председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяны Макарычевой в пресс-службе администрации города. - Кроме того, на самые востребованные маршруты: №№ 10, 13, 37, 55 и 57 выведен дополнительный муниципальный транспорт.

На линию отправлены 37 машин. Это позволит снизить напряженность перевозок. Особенно сейчас, зимой, когда людям долго ждать автобус на улице просто холодно, а иного транспорта в этот район нет, кроме такси. В последующем будут заключаться контракты на новых условиях, как это практикуется уже в других регионах. В частности. оплачивать будут за километры пробега. Это позволит провести эффективный контроль.