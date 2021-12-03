Проезд по улице Марата ограничат на три дня в Иркутске
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 08.00 5 декабря по 8 декабря в городе закроют проезд по улице Марата в районе дома №19. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для проезда транспорта связаны с ремонтом водопровода.
Так что, водителям стоит быть предельно внимательными на этом участке дороги и заранее выбирать пути объезда.
В Иркутске также до 30 декабря ограничено движение на участке улицы Лызина от здания № 21 до пересечения улиц Лызина и Красноярской. Там проходят строительно-монтажные работы.
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