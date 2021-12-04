1,5 миллиона полицейских штрафов выплатили иркутяне с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала 2021 года сотрудники Межмуниципального управления МВД «Иркутское» вынесли около 9 тысяч постановлений о наказании в виде административных штрафов, общая сумма которых составляет свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции провели 1613 проверочных мероприятий, 578 административных штрафов было оплачено, сумма составила более 1,5 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве. -Также на настоящий момент суды вынесли 461 постановление о привлечении виновных к административной ответственности за несвоевременную оплату административного штрафа.

Напомним, штраф должен быть оплачен в течение шести дней, иначе нарушителя снова ждет привлечение к ответственности, на этот раз по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В таком случае сумма задолженности увеличивается вдвое. Для злостных неплательщиков предусмотрен арест на 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое жителей Бурятии пытались с помощью арбалета забросить наркотики в колонию строгого режима. Теперь они сами могут оказаться по ту сторону забора. (подробности)

Иркутянин с помощью сотрудницы Росреестра незаконно продал земельные участки на 136 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии. (подробности)

Сотрудница ангарской колонии, устроившая ДТП с пострадавшей 18-летней девушкой, предстанет перед судом. Девушка получила перелом позвоночника. (подробности)