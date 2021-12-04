18-летний иркутянин на иномарке пытался скрыться от полицейских и врезался в забор Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 4 декабря инспекторы ДПС заметили на улице Розы Люксембург машину «Toyota Corolla», водитель которого попытался скрыться. Полицейские, включив проблесковые маячки, начали преследовать иномарку. Лихач во время погони не справился с управлением и врезался в забор жилого дома. Остановив машину, нарушитель перебрался через ограждение, но во дворе его задержали инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в соцсетях.

- Нарушителем оказался не имеющий водительского удостоверения 18-летний местный житель. В отношении него составлено несколько административных материалов, - отметили в ведомстве.

Теперь 18-летнего лихача привлекут к ответственности. За неповиновение законному требованию полицейских по решению суда молодой иркутянин арестован на 10 суток.

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