Жителя Братска осудят за попытку сжечь мать и сестру в их квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области завершено расследование в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на убийство матери и сестры. По версии следствия, в феврале этого года сибиряк приехал из Братска в Усть-Илимск в гости к родственникам, но вскоре между членами семьи началась ссора. Разъяренный мужчина ушел из квартиры, а когда вернулся, облил бензином не только стены и вещи, но сестру и мать. Он поджег горючее и скрылся. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Пострадавшим удалось спастись, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, а в дальнейшем арестован судом, - отметили в ведомствах.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Усть-Илимский городской суд.

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