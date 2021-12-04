600 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 4 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

141 738 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии.За сутки подтвердилось еще 600 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 4777 человек . В больницах на 46 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 114 824 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 364 человека, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6 465 жителей - 29 за минувшие сутки.

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