Торговый центр на улице Трактовой загорелся в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Торговый центр на улице Трактовой загорелся в Иркутске. Сообщение о пожаре поступило поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 21.28. В момент произошедшего ТЦ был закрыт. Посетителей и персонала внутри здания не было. На место выехали силы Иркутского гарнизона по повышенному номеру. Охранники рассказали, что огонь начал распространяться со стеллажей в одном из павильонов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сработавшая система пожаротушения ликвидировала возгорание на начальной стадии, до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Дознаватели МЧС проводят проверку на месте пожара. Специалисты отмечают, что именно благодаря действию системы противопожарной защиты, огонь не распространился на большую площадь.

По предварительной информации, пожар начался на стеллажах с пиротехникой.

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