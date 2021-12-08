Для усмирения дебоширов российским бортпроводникам могут выдать наручники и спецремни Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Российские бортпроводники смогут применять все необходимые меры и спецсредства в отношении дебоширов, чьи действия угрожают безопасности полета или пассажиров. Закон подписал Президент России Владимир Путин. Пользоваться средствами, перечень которых вскоре утвердит правительство, будет возможно по распоряжению командира воздушного судна. Нововведениям рады в Шереметьевском профсоюзе лётного состава отметили в ИА NEWS.ru.

— До сих пор проводникам приходится утихомиривать дебоширов подручными средствами: скотчем или ремнями от аварийно-спасательного оборудования, на котором показывают перед вылетом, что делать в случае ЧП, - поделился с информационным агентством Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.

Также Дельдюжов поделился, что в перечень средств для усмирения авиадебоширов, скорее всего, войдут пластиковые наручники и специальные ремни.

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