Мэр Ангарска поблагодарил бригаду скорой, которая спасла людей на пожаре

ФОТО: Администрация Ангарского городского округа.

Мэр Ангарска Сергей Петров приехал на станцию скорой помощи, чтобы поблагодарить медиков, которые спасли людей на пожаре. Все произошло ночью 5 декабря. Бригада спешила на вызов в поселке Мегете и по пути увидели, что горит дом. Оказалось, внутри были двое человек, которые крепко спали. Только благодаря медикам им удалось спасти.

- В силу профессии у вас такая мгновенная реакция – приходить на помощь людям, - сказал Сергей Петров. - Не только по компетенции, а когда видите, что кто-то оказался в беде. Ваши неординарные действия помогли предотвратить трагедию, Низкий поклон!.

В бригаде были фельдшеры Валентина Усова и Андрей Никольский, водители Александр Шакуров. К словам благодарности присоединились сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области. Они тоже вручили героям благодарственные письма и памятные подарки. Подготовлен пакет документов для представления медиков к наградам.