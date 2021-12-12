Два иркутских дзюдоиста стали победителями на чемпионате Европы в Париже

Махмадбек Махмадбеков (слева) вернется с чемпионата Европы с золотой медалью. Фото: предоставлено министерством спорта Иркутской области

Во Франции завершился клубный чемпионат Европы по дзюдо – Лига чемпионов 2021. Два иркутских дзюдоиста - Махмадбек Махмадбеков и Мурад Чопанов выступали на нем в составе команды из Санкт-Петербурга. Оба победили в выпавших на их долю схватках. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Махмадбек Махмадбеков в весовой категории до 73 килограммов провел две схватки, которые завершились уверенной победой, - рассказали в региональном минспорте. - Мурад Чопанов в весе до 66 килограммов выиграл в финальной встрече иппоном.

По итогу турнира питерская команда одолела соперников из шести клубов, немалый вклад в получение золотых медалей внесли и иркутские спортсмены.

Читайте также:

Братский саночник Семен Павличенко завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Сочи. Семен Павличенко выступал с Викторией Демченко, Андреем Богдановым и Юрием Прохоровым (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08