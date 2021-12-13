На острове Конный в Иркутске заливают каток. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске приступили к заливке льда на самом большом городском катке площадью 3900 м2. Каждую зиму пешеходные дорожки превращают в площадку для массовых катаний на коньках. Несколько недель до начала первого этапа заливки здесь не выметали снег, чтобы создать

плотную «снежную подушку». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Заливка катка ведется последовательно, слой за слоем. После того, как «снежная подушка» сформирована, ее фиксируют водой. Каток будут заливать еще несколько раз, выравнивая поверхность льда с помощью спецтехники, – рассказали в МКУ «Городская среда», на содержании которого находится общественная территория. – Пока не сформированы все слои льда, кататься на коньках нельзя. Завершить работы планируем к 24 декабря.

Традиционно в преддверии Нового года на острове установили 14-метровую елку. Ледовый городок в этом году будет состоять из скульптур по мотивам популярных мультфильмов. Сфотографироваться иркутяне смогут с Дедом Морозом, Снегурочкой и Ильей Муромцем. Также на острове Конный появится ледяной лабиринт размером 36 на 36 метров.

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