Культурно-досуговый центр откроют в здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

После реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Марат» планируют открыть культурно-досуговый центр. Средства на реализацию проекта запланировали в региональном бюджете на 2022-2023 годы. Открытие центра станет частью программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2025 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на мэра Руслана Болотова.

– В состав КДЦ войдут информационный центр краеведения – публичная библиотека для детей и взрослых, концертный зал на 100 мест, картинная галерея, помещения для занятий художественным, хореографическим, музыкальным творчеством, – отметил глава города . – Любой иркутянин, желающий заниматься танцами, рисованием, музыкой, сможет посещать культурно-досуговое учреждение. Здание будет оснащено всем необходимым оборудованием для доступа маломобильных групп населения, а это важно для ветеранских художественных коллективов.

Напомним, здание бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба признано выявленным объектом культурного наследия. Его проект разработали в 1936 году в стиле советского неоклассицизма.

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