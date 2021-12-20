«Форд Фокус» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП с пешеходом произошло в Иркутске днем 20 декабря. На месте аварии продолжают работать инспекторы ГИБДД. Как выяснили полицейские, на объездной Первомайский - Университетский 48-летний водитель за рулем «Форд Фокус» сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм пешеход скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства трагического ДТП, а также личность погибшего.

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