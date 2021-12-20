Сайт «Комсомольская правда» - Иркутск признан лучшим сайтом СМИ в конкурсе «Журналист года Иркутской области»

Сайт «Комсомольская правда» - Иркутск взял номинацию «Лучший сайт СМИ» в конкурсе «Журналист года Иркутской области»

Сайт «Комсомольской правды» - Иркутск irk.kp.ru стал лучшим в регионе, по мнению жюри конкурса «Журналист года Иркутской области 2021». Итоги ежегодного конкурса, в котором приняли участие 225 человек со всего Приангарья, подвели 20 декабря. Награду из рук губернатора получила редактор интернет-версии «Комсомолки» Ольга Липчинская. Благодаря ее усилиям, а также всей команды «Комсомольской правды» - Иркутск нашим читателям ежедневно доступна актуальная информация о том, что происходит в регионе. Мы спешим делать репортажи, озвучивать мнение экспертов в различных областях, а также освещать новости политики, экономики, культуры, спорта, но самое главное - мы рассказываем о людях и их историях.

-Наш сайт, как и наша газета - для обычных людей, мы живем их проблемами, их жизнью. И эта награда - признание не только заслуг нашей команды, но и свидетельство признания наших читателей, - говорит Ольга Липчинская. - Мы будем делать все, чтобы и дальше соответствовать этой почетной награде, ежедневно делясь с посетителями сайта информацией о жизни региона. В эту номинацию было подано много заявок, среди лауреатов - сайты irk.ru и "Областной".Поздравляем коллег! И тем более почетно, что первыми в этой номинации стал именно сайт "Комсомолки".

В этом году на конкурс «Журналист года Иркутской области» было заявлено 420 работ, которые оценивали 36 членов жюри. Это сотрудники газет, информационных агентств, теле-, радиокомпаний с большим опытом работы.

Также в числе лучших на региональном журналистском конкурсе оказались сразу двое сотрудников «Комсомольской правды». Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко стала лауреатом в номинациях: «Радиопрограмма» и «Радиоведущий», «Социальный проект (акция) года». Также одним из лучших в номинациях «Журналист печатных СМИ» и «Репортер сетевых СМИ» был признан корреспондент «КП» - Иркутск Андрей Синьков. Социальные сети «Комсомолки» жюри включили в тройку лауреатов в номинации «Социальные сети средств массовой информации».

Напомним, в конкурсе «Журналист года Иркутской области» 19 номинаций. В 2021 году впервые ввели номинации «Лучший сайт средств массовой информации», «Социальные сети средств массовой информации», «Лучшая пресс-служба».

Справка КП

Конкурс «Журналист года Иркутской области» проходит с 2008 года. Он является самым крупным в регионе творческим состязанием среди сотрудников средств массовой информации. Его организатором является Правительство Иркутской области во взаимодействии с Союзом журналистов Иркутской области.