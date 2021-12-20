Ирина Леньшина получила специальный приз «Золотое перо» в конкурсе «Журналист года Иркутской области 2021». Фото: соцсети

В Иркутске подвели итоги ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области 2021», в котором приняли участие 225 человек со всего Приангарья. Для определения специального приза конкурса «За вклад в развитие региональной журналистики» члены жюри конкурса внесли свои 25 кандидатур. Победитель определялся открытым голосованием. Специальный приз конкурса «За вклад в развитие региональной журналистики» и знак «Золотое перо» получила руководитель аппарата Законодательного Собрания Ирина Леньшина.

- Награждение представителей медиасферы, которые давно работают в профессии, достигли профессиональных высот, получили признание коллег, любовь читателей и зрителей, стало традицией конкурса «Журналист года Иркутской области», - отметили организаторы.

Ирина Леньшина отдала региональной журналистике 30 лет. В 1992 году, закончив отделение журналистики ИГУ, она пришла работать в знаменитую "Молодежку", стала заведующей отделом информации. После объединения газет работала в "СМ Номер один", знает изнутри всю журналистскую кухню. Ирина возглавляла пресс-службу администрации Иркутска, с 2008 года - управление пресс-службы и информации аппарата губернатора Иркутской области. С января 2015 года по недавнее время занимала должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора. С сентября 2018 года Ирина Леньшина назначена руководителем аппарата Законодательного собрания Иркутской области.

Добавим, что знаки «Золотое перо Иркутской области» получили журналист ТРК «Братск» Анастасия Силивончик, которая стала «Журналистом года районных (городских) средств массовой информации Иркутской области», а также журналист телекомпании "АИСТ" Ирина Белогривая, которая удостоилась звания «Журналист года Иркутской области».

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