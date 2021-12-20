Доктора рассказали, когда детям в Иркутской области будут делать прививки от COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Детская заболеваемость коронавирусом в регионе относительно небольшая. Однако в этом году она начала расти, увеличившись на 6%. А наступление омикрона, по всей вероятности, более заразного, чем все остальные, штамма вируса, может еще увеличить количество заразившихся. Об этом на прямой линии в соцсетях правительства региона предупредил главный врач Иркутской областной инфекционной больницы и главный инфекционист СФО Владимир Хабудаев.

-Больше всех болеют COVID-19 дети младшего возраста, - рассказал Владимир Хабудаев. – Так, среди малышей до года число случаев болезни выросло в 5 раз, до трех лет - в 4 раза. А детсадовцы болеют на 30%. В ближайшее время мы ожидаем вакцинацию детей, конечно, более старшего возраста. Сейчас одобрена вакцина для детей старше 12 лет.

К сожалению, врачи не смогли точно назвать дату начала массовой прививочной компании школьников в Иркутской области. Можно точно сказать, что она начнется уже в ближайшее время, как только препарат в нужном количестве поступит в регион.