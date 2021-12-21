В Шелеховском районе с поличным задержали убившего краснокнижную кабаргу браконьера Фото: Ольга Крыльцова

Лесники и полицейские задержали во время рейда в лесах Шелеховского района с поличным браконьера, убившего кабаргу. Стоит отметить, что это парнокопытное животное занесено в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- До места незаконной охоты добирались более полутора часов на спецтехнике, - говорят в полиции. – В рюкзаке браконьера, кроме мяса кабарги, нашли и изъяли шесть силков для отлова животных - такой способ охоты категорически запрещен.

Охотник рассказал, что убил парнокопытное ради пропитания, но в региональном МВД считают, что сделано это было ради продажи струи кабарги.

- Она используется в фармацевтических целях и является одним из самых дорогих продуктов животного происхождения, - отмечают полицейские.

Останки животного отправлены на экспертизу, а 56-летнему жителю Качугского района, при том ранее уже судимому, снова предстоит ответить перед законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».

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