Пожар произошел в гостинице «Ангара» в Иркутске 21 декабря ночью Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В здании гостиницы «Ангара» произошел пожар в ночь на 21 декабря. Пожарная сигнализация сработала примерно в половине первого часа ночи. К семиэтажному зданию выехали 41 спасатель на 12 спецмашинах. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спустя две минуты поле сообщения о пожаре, специалисты уже были на месте.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусоросборнике, расположенном в подвале ресторана, - говорят спасатели. - В коридоре на втором и третьем этажах наблюдалось незначительное задымление, постояльцев гостиницы не эвакуировали.

В пожаре никто не пострадал. Будет проведена проверка, в том числе, выяснится, почему дежурный персонал гостиницы, не провел эвакуацию.

- Сейчас основной причиной пожара рассматриваем неосторожное обращение с огнем, - уточнили в региональном МЧС.

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