Сотрудников управляющей компании в Братске осудят за неуплату налогов на 76 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области двух директоров и бухгалтера управляющей компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей. По версии следствия, в 2015-2018 годах жительницы Братска незаконно включили в налоговые декларации сведения для применения льготы, которая освобождает от уплаты налога на добавленную стоимость в связи с привлечением к работе других компаний. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- С целью придания законности своим действиям злоумышленницы использовали фиктивный документооборот и, имитируя выполнение работ по обслуживанию и ремонту жилого фонда якобы сторонними фирмами, фактически заключали договоры подряда с организациями, обладающими признаками аффилированности, - рассказали в ведомствах.

Таким образом, подозреваемые ушли от уплаты налогов на сумму больше 76,9 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрят в районном суде Братска.

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