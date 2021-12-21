В Иркутской области расширили категории детей сирот для получения жилищных сертификатов Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Иркутской области подписал закон о расширении категории детей-сирот, имеющих право на социальную выплату для покупки жилья. Напомним, ранее поддержку по приобретению жилых квадратных метров сироты получали согласно указу главы региона Игоря Кобзева №128-уг от 30 апреля 2020 года. В 2021-м жилищные сертификаты получили 156 человек. Для этого в областном бюджете было предусмотрено 256,4 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительство Иркутской области.

- Теперь право на социальную выплату имеют лица из числа детей-сирот от 18 лет и старше, имеющие ребенка (детей), работающие по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом, - пояснили в правительстве региона.

Помимо этого, чтобы получить жилищный сертификат, человек должен быть включен в список, в том числе в связи с невозможностью проживания в ранее занимаемом жилье, находящемся в собственности или социальном найме. Единственное ограничение для получения социальной выплаты - судебное решение о предоставлении лицу из числа детей-сирот жилого помещения из специализированного фонда.

Также глава региона отметил, что в 2022 году на финансирование проекта по поддержке детей-сирот будет увеличено до 872 миллионов рублей.

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