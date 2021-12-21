Капитальный ремонт в детском стационаре Усольской городской больницы закончат в 2023 году Фото: KP.RU - Челябинск

В детском стационаре Усольской городской больницы начался капитальный ремонт. Работы проведут программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области. До конца года строители разберут существующие конструкции. Сдать объект планируют в 2023 году. Из федерального и областного бюджетов на это предусмотрено 143 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В детском стационаре больницы ежегодно медицинскую помощь получают более 120 тысяч детей, - отметили в правительстве региона. - Пациенты учреждения не только жители города Усолье-Сибирское, но Усольского района.

На время ремонта медпомощь детям будут оказывать в гинекологическом отделении, также пациентов будут принимать в Ангарске и Иркутске.

Кроме того, в этом году в Усольском провели капремонт Белореченской участковой больницы.

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