538 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки. Фото: администрация Иркутска

21 декабря улицы Иркутска убирают 104 единицы техники, 36 из них – комбинированные машины, которые подметают проезжую часть и обрабатывают ее против гололеда. Работы проходят круглосуточно. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- За минувшие сутки дорожные службы вывезли из города 583 тонны снега, за выходные – 1600 тонн, - отметили в администрации Иркутска.

Стоит отметить, что все материалы для обработки дорог соответствуют требованиям экологической безопасности. Так, например, пескосоляная смесь состоит из песка и соли, смешанных в соотношении 90:10 с добавлением жидкого природного рассола. Химические реагенты в Иркутске не используются.

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