Чемпионы по фигурному катанию проведут бесплатные мастер-классы на открытых катках Иркутска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для иркутян проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию на открытых катках Иркутска. В роли тренеров выступят чемпионы Приангарья. Запланированные мероприятия станут предновогодним подарком горожанам от Иркутской областной федерации фигурного катания. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- В прошедшие выходные первый бесплатный мастер-класс для всех желающих прошел на открытом катке на улице Тельмана, - рассказали в региональном ЗС. - Перебежки, вращения, прыжки, шаги и другие изящные и энергичные элементы на льду разучили посетили катка.

Во время мастер-классов иркутские чемпионы раскроют детям и взрослым секреты фигурного катания, а также дадут советы. Уроки будут проходить на катках в разных районах Иркутска. Принять в них участие смогут все желающие.

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