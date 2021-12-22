Известная телеведущая Ксения Собчак приехала в Иркутск Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная телеведущая Ксения Собчак приехала в Иркутск. В своем Instagram-аккаунте она поделилась с подписчиками, что отправилась в очередную командировку. Затем журналистка опубликовала в сторис фотографию аэропорта Иркутска, предложив фолловерам угадать, в каком городе она сейчас находится.

По неподтвержденным данным, Ксения Собчак находится в Приангарье уже второй день. Здесь она снимет фильм. Что ляжет в основу сюжета, пока неизвестно.

Напомним, последний документальный фильм Собчак «Инфоцыгане» вышел 15 декабря.

За неделю часовой видеоролик собрал почти 4,5 млн просмотров. В фильме российская журналистка детально разбирает феномен «инфоцыганства», то есть бизнеса, который продает пустые информационные продукты, в том числе различные онлайн-курсы о том, как стать успешным или начать заработать миллионы. Собчак критикует недобросовестных блогеров, предпринимателей и тренеров, обличая их в реализации «воздуха».

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