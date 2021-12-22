Астрологический прогноз на 23 декабря от бурятских лам опубликован.

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама подготовил очередной зурхай - подробный астрологический прогноз на 23 декабря от бурятских лам. Вот что, по его мнению, надо учесть, планируя свои действия на 19 лунный день, день синеватой Змеи, который будет находиться под покровительством Юпитера.

-Везунчиками дня будут люди, родившиеся в годы Тигра, Зайца (Кролика), Обезьяны и Курицы (мы обычно и как считают буддисты, по ошибке, называем его год Петуха - ред.), - считает он.- Не стоит полагаться на фарт людям, родившимся в годы Дракона, Овцы и Собаки. А еще 23 декабря - весьма благоприятный день для растениеводства, путешествий, закладки фундамента, торговли, науки, судебных и военных дел. Состязания, суды, споры, также принятие важных решений, выдвижение требований, исков прогонят лишний Ветер, утихомирят злые языки. Продажи в этот день будут удачными.

Многое в этот день можно сделать для укрепления собственного здоровья. Так, лечебные водные процедуры, питье минеральной воды, приготовленные лекарства в этот день будут весьма полезными. Домашние блюда и заготовки тоже помогут.

А для сердца и нервной системы пригодятся занятия с животными. Помогает. И некогда будет нервничать, завидовать и заводить интриги, если займетесь обучением, наукой, финансами. А совместные работы по дому, хозяйству, текущие дела в офисе укрепят взаимоотношения и связи.

Поможет притянуть фортуну все, что связано с военным делом. Улучшат имидж и однозначно повысят ваше влияние согласие дать взаймы денег, какую-то вещь напрокат. Вообще оказание помощи людям очистит карму и поможет избавиться от неудач. Вообще в этот день стоит озаботиться масштабной благотворительностью. И еще - если хотите узнать судьбу и верите в гадания, день подходит.

А кому не повезет? В этот день не стоит покупать жилье, вообще совершать дорогостоящие приобретения. Охота, рыбалка накличут несчастья, беды. Не ходите в горы, любой экстрим может привести к упадку сил. Культурные мероприятия, брачные дела сулят дурную славу, а гарантии и поручительство – могут привести к потере имущества или имени. Крупные покупки привлекут внимание воров, мошенников.

Могут появиться и проблемы со здоровьем. Так, у тех, кто имеет склонность, усилятся боли в костях, суставах и связках, также болезни лимфатической системы. Могут быть отеки, опухоли, воспаления, понос, сухость кожи, ломкость волос и ногтей. Возможны травмы, вывихи, переломы. Поэтому осторожнее на гололеде. Полностью смотрите здесь