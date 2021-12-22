Прокуратура проведет проверку после аварии, из-за которой в Киренске объявили режим ЧС Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратур Иркутской области проводит проверку из-за аварии в Киренске, после которой без электричества остались почти 1400 человек, в том числе дети. В районе объявлен режим ЧС. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе надзорных мероприятий дается оценка исполнению жилищного законодательства, законодательства об обеспечении условий жизнедеятельности населения, электроэнергетике, исполнительном производстве, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ЧП на севере Приангарья произошло утром 22 декабря. Из-за 45-градусного мороза вышел из строя изолятор на одной из опор. Без электричества в городе остались 336 домов, детский сад, две школы, две котельных и две водонапорные башни. Вечером рабочим удалось подать напряжение на линию, питающую обесточенную часть города. Также подключили котельную, в ней восстановилась циркуляция теплоносителя. В 18:30 часов электричество восстановили, и запитали всех потребителей.

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