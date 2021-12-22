Филипп Киркоров хочет, чтобы скорее закончилась пандемия

Филипп Киркоров поделился, какой вопрос хочет задать Путину. Фото: Лали Лобанова

Российский певец Филипп Киркоров озвучил вопрос, который мог бы задать Владимиру Путину в ходе пресс-конференции президента, запланированной на 23 декабря. Артист заявил, что его волнует, когда закончится «ужас, связанный с пандемией». Об этом рассказал в беседе с ИА NEWS.ru.

- Я бы спросил, когда закончится этот ужас, связанный с пандемией. И когда мы все сможем вздохнуть свободно, без масок. Давайте приложим все усилия, чтобы люди перестали болеть и умирать. Это самое главное, — отметил Киркоров.

Напомним, большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным состоится в Манеже 23 декабря. Для участия в ней журналистам будет необходимо сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

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