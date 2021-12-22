Юрист рассказал о классической схеме развода «инфоцыган»

Фильм Ксении Собчак о «звёздах-инфоцыганах» вызвал скандал. Ведущую обвинили в разжигании ненависти к цыганам, которых она якобы сделала символом мошенничества, и потребовали оштрафовать на 100 миллионов рублей. ИА NEWS.ru выяснил, что такое «инфоцыганство» и чем опасны чудо-курсы от блогеров, обещающие сделать любого миллионером.

- Люди, обещающие научить, «как заработать миллион», нередко сами живут в хрущёвках с родителями, арендуя богатые апартаменты и крутые машины лишь для фотосессий, - объяснила юрист Анна Фролова. - Но это не мешает им врать подписчикам, что на атрибуты красивой жизни они заработали сами: «Хотите так же? Я научу». После серии таких разоблачений стало ясно, что «король-то голый». Однако люди продолжают верить.

При этом схемы «инфоцыган» очень похожи. С помощью пары фотосессий и красивого сценарий создается лишь вид успешного человека. Классическая история для прогрева аудитории блогера – был бедным и стал богатым и могу научить вас как, нужно только заплатить за курс. Таким образом, доверчивые подписчики теряют тысячи и десятки тысяч рублей, получив некачественные или попросту пустой продукт, состоящий из «воздуха».

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