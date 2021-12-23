До -25 ожидается в Иркутске 23 декабря днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 декабря ждет сибиряков с переменной облачностью и без осадков. Днем столбики уличных термометров в областном центре покажут -23…-25. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в Иркутске дует восточной четверти со скоростью 3-8 м/с, - отмечают синоптики.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в четверг высокое – 739 миллиметров ртутного столба, стоит отметить, что и влажность воздуха повышенная – 74%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 23 декабря также будет с переменной облачностью, местами выпадет слабый снег. Скорость ветра в Приангарья 5-10 м/с.

Температурные показатели ожидаются следующие: в южных, центральных, западных, северо-западных районах до -22…-27, в низинах до -33…-37, в северных, верхнеленских районах обещают до -32…-37, в пониженных формах рельефа -40…-45. В горах восточного Саяна, южного Прибайкалья сегодня -11…-16, местами до -25.

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