740 контейнеров для раздельного сбора мусора закупили в Иркутской области в 2021 году Фото: Виктор Гусейнов

740 контейнеров для раздельного сбора мусора приобрела Иркутская область в уходящем 2021 году. Об этом пресс-службе регионального правительства рассказала министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.

- Контейнеры уже поступили в Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы, в Ушаковское и Чунское муниципальные образования, в города Усолье-Сибирское, Свирск, Усть-Илимск, Слюдянка, Байкальск, Ангарск, - говорят в правительстве Иркутской области.

Деньги на их закупку были выделены из федерального бюджета, общая стоимость контейнеров составила 17.6 миллионов рублей. Стоит отметить, что кроме установки накопителей для раздельного сбора отходов в регионе также проведено множество других экологических событий, так, в 2021 году прошло более 70 субботников и 60 акций, во время которых собрали более ста тонн мусора, 30% отправили на переработку. Также в Ольхонском районе ликвидировали несанкционированные свалки на площади 0,3 гектара, в регионе высадили более 10 тысяч саженцев сосны.

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