Сергей Юсупов назначен главным тренером ХК «Байкал-Энергия». Фото: ХК "Байкал-Энергия"

Кадровые перестановки на тренерском мостике иркутской «Байкал-Энергии». Вместо Евгения Хвалько, который занимал пост главного тренера и был отстранен от должности перед игрой со «Стартом» в Нижнем Новгороде, наставником команды назначен 41-летний Сергей Юсупов. Ранее он тренировал молодежную команду «Байкал-Энергия-2».

- Что касается Евгения Хвалько, то он станет старшим тренером главной команды, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Молодежку возглавит Дмитрий Завидовский.

Сергей Юсупов отлично знаком иркутским болельщикам, так как большую часть карьеры отыграл в составе «Сибсканы» и «Байкал-Энергии». В составе нашей команды экс-форвард провел 144 матча и забил 90 мячей. Всего же за карьеру Сергей Юсупов забил 175 мячей. Первый матч под руководством нового рулевого "Байкал-Энергия" проведет 25 декабря против "СКА-Нефтяника" в Хабаровске.