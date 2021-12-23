Корреспондент «Комсомольской правды» - Иркутск стал лауреатом конкурса материалов СМИ о профилактике экстремизма

Корреспондент «Комсомольской правды» - Иркутск стал лауреатом регионального конкурса материалов СМИ о профилактике экстремизма. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, направленные на профилактику экстремистских и террористических проявлений. Жюри оценивает работы участников в четырех номинациях: лучший материал, опубликованный в печатном издании; лучший видеоматериал; лучший радиоматериал; лучший материал, размещенный в сетевом издании. По итогам областного конкурса, одним из лучших в 2021 году признан материал корреспондента «Комсомольской правды» - Иркутск Андрея Синькова. Ему вручили диплом второй степени. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Работы оценивало профессиональное жюри, среди которых представители силовых структур МВД и ФСБ, Правительства региона, общественных организаций, - отметили в правительстве региона.

КОНКРЕТНО

Первые места заняли коллектив «Усольской городской газеты», Екатерина Осташевская (ГТРК «Иркутск»), Борис Слепнев (информационное агентство «Иркутск онлайн»), Дина Оккерт (радио «Маяк» в Иркутске).

Вторые места у Людмилы Шагуновой (общественно-политическая газета «Областная»), Марины Беклемишевой (телеканал АИСТ), Андрея Синькова («Комсомольская правда»), Янины Давитян (Радио России. Иркутск),

Третьих мест удостоены коллектив газеты патриотического воспитания «Байкал 61», Павел Марчуков (ГТРК «Иркутск»), Юлия Ушакова (информационное агентство IrkutskMedia).