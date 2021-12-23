Администрация Ангарского округа прорабатывает предложения о запрете использования майнингового оборудования в многоквартирных домах

ФОТО: предоставлено администрацией Ангарского городского округа.

Совещание по этому вопросу состоялось в мэрии под председательством мэра Сергея Петрова. В обсуждении предложений приняли участие заместитель мэра Андрей Сафронов, представители элекроснабжающих предприятий, энергосбыта, руководители управляющих компаний.

Как рассказала заместитель начальника ангарского отделения «Иркутскэнергосбыт» Анна Ливар, в 2021 году по сравнению с 2019-ым на территории Ангарского округа на треть увеличилось энергопотребление населением. Специалисты связывают это с осуществлением деятельности по майнингу криптовалюты. Оборудование устанавливают не только в частном секторе и гаражных кооперативах или иных отдельно стоящих помещениях, но и в многоквартирных домах. При этом установленные в квартирах компьютеры для майнинга приводят к эксплуатации сетей с повышенной нагрузкой, что особо опасно на изношенных и ветхих линиях. Это может привести не только к неблагоприятным последствиям для собственников, но и для соседей.

При бытовом майнинге нагрузка в квартире увеличивается в десятки раз при проектной мощности в домах, построенных в советское время, 1,2 киловатта. Оборудование, не относящееся по государственному стандарту к приборам бытового назначения, вызывает «перекос» фаз, что может привести к скачку напряжения, выходу из строя бытовой техники, аварийным отключениям целых микрорайонов. Более серьезные последствия – пожары, угроза жизни и здоровью людей.

Кроме того, бытовой майнинг, зачастую, – это дополнительные расходы за ОДН для жителей многоквартирного дома. Так, например, в одном из многоквартирных домов Ангарска соседи сняли на видео установку на балконе, которая круглосуточно гудела. Специалисты произвели замеры потребляемой электроэнергии в этой квартире. Показатели говорили о превышении максимальной мощности электропотребления в несколько раз. По данному адресу приборы учета не установлены, оплата за электроэнергию производится по нормативу исходя из числа прописанных. Между тем, плата за общедомовой перерасход энергии распределяется между остальными жильцами. Таким образом, за украденные киловатты заплатят соседи.

Серьезная нагрузка на электросети из-за майнинговой деятельности происходит и в частном секторе. Так в декабре в Ангарском округе произошло 16 аварий, повлекшие отключение электричества в домах. Например, 16 декабря на 8 улицах в микрорайоне Китой люди оставались без света на 13 часов. В ночь с 20 на 21 декабря произошла крупная авария в микрорайоне Северный, которую удалось устранить только спустя 8 часов.

Участники совещания сошлись во мнении, что данный вид деятельности создает угрозу жизни и здоровья граждан.

Мэр Сергей Петров поручил создать межведомственную группу под руководством Андрея Сафронова, в которую вошли представители администрации, контролирующих и правоохранительных органов, жилищных компаний, энергетики. Рабочая группа должна определить критерии нарушений норм потребления электроэнергии, организовать рейдовые мероприятия по выявлению квартир, в которых оборудование работает за пределами установленной нагрузки. По результатам работы будут сформированы предложения для принятия Закона РФ в сфере майнинга криптовалют.

Информацию о потребителях, превышающих максимальную мощность энергопотребления, будут направлять гарантирующим поставщикам.

Жители также могут сообщать энергетикам о признаках майнинговой деятельности в многоквартирных домах (повышенный шум, тепловыделение, резкий рост ОДН) по телефонам: 83952792480, 88001009777.