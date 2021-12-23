Туристический маршрут «Камень Черского» закрыли на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Прибайкальском национальном парке закрыли туристический маршрут «Камень Черского» для дальнейшей реконструкции тропинки и санитарной зоны. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалья».

- Провести необходимые работы будет возможно после схода снежного покрова и установления положительных температур, - рассказали специалисты отдела развития познавательно туризма нацпарка.

Выдача разрешений на посещение этого маршрута прекращена с 22 декабря 2021 года.

Туристов просят учитывать изменения при планировании отдыха, а также выбирать только безопасные места для пеших прогулок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минус 30 для нас все равно, что курорт: проехавшие пол-страны всадники из Якутии добрались до Иркутской области. Путешествующие из Якутию в Москву всадники отпразднуют Новый год в Иркутске. (подробности)

Ледовые катки 2021-2022 в Иркутске: дата открытия, расписание, цены на билеты. Все лучшие ледовые катки 2021-2022 в Иркутске - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты. (подробности)