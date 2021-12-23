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Общество23 декабря 2021 4:24

Туристический маршрут «Камень Черского» закрыли на Байкале

Там проведут реконструкцию
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Туристический маршрут «Камень Черского» закрыли на Байкале

Туристический маршрут «Камень Черского» закрыли на Байкале

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Прибайкальском национальном парке закрыли туристический маршрут «Камень Черского» для дальнейшей реконструкции тропинки и санитарной зоны. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалья».

- Провести необходимые работы будет возможно после схода снежного покрова и установления положительных температур, - рассказали специалисты отдела развития познавательно туризма нацпарка.

Выдача разрешений на посещение этого маршрута прекращена с 22 декабря 2021 года.

Туристов просят учитывать изменения при планировании отдыха, а также выбирать только безопасные места для пеших прогулок.

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