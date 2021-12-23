7 журналистов из Иркутской области будут участвовать в пресс-конференции Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От Иркутской области на ежегодную пресс-конференцию Президента России аккредитовано беспрецедентное количество журналистов. Это 7 представителей печатных, сетевых и телевизионных СМИ Иркутска, Братска, Усолье-Сибирского и Черемхова. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С начала пандемии мероприятие вновь пройдёт в очном формате. На пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей средств массовой информации со всей страны. Семеро из них представляют Иркутскую область, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ежегодная пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится 23 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства вновь ответит на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

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