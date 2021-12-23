Специалисты обнаружили опасный вирус в клинических материалах байкальских нерп Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обнаружили инфекцию в клинических материалах байкальской нерпы. По результатам анализа из проб патологического материала (кусочки тонкого отдела кишечника) был выявлен антиген парвовирусного энтерита. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории.

- Парвовирусный энтерит является чрезвычайно заразным и потенциально смертельным заболеванием желудочно-кишечного тракта животных, - пояснили специалисты. - При заболевании происходит сильное обезвоживание. Вирус размножается в тонком отделе кишечника, вызывая опасные для жизни осложнения, такие, как снижение количества лейкоцитов (лейкоцитопения), геморрагическое воспаление слизистой оболочки кишечника, эрозии, внутренние органы геморрагичны, наблюдается отёк лёгких, миокардит.

В испытательную лабораторию образцы клинического материала были переданы юридическим лицом. Протоколом, который передан заказчику по окончании испытаний, подтвержден парвовирусный энтерит.

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