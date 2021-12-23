Особый противопожарный режим введут в Иркутской области на время новогодних праздников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области в период новогодних и рождественских праздников введут особый противопожарный режим. Он продлится с 08.00 27 декабря 2021 года до 08.00 10 января 2022 года. Согласно постановлению регионального правительства в Приангарье будут действовать дополнительные требования пожарной безопасности, а также профилактика бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Особый противопожарный режим подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, - пояснили в ведомстве. - Введением режима обеспечиваются своевременное реагирование сил и средств, готовность систем связи и оповещения населения, организация встреч с жителями и проведение ежедневных рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении.

В Приангарье во время новогодних праздников будут действовать ограничения на использование пиротехники. Запускать салют разрешается только на специально отведенных для этого местными властями площадках. Также обязательно соблюдение инструкции - расстояние между установленным фейерверком, людьми, животными и ценными вещами должно соответствовать правилам производителя пиротехники.

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