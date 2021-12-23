Троллейбус Иркутск-Молодежный вышел в первый рейс 23 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

23 декабря в первый рейс вышел межмуниципальный троллейбус №777. Его маршрут начинается в центре Иркутска, в сквере имени Кирова и заканчивается в поселке Молодежный. Он был организован региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрацией областного центра. Сегодня на линии работает два троллейбуса с автономным ходом, так как в посёлок не проведена контактная сеть. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Это первый экологичный транспорт, который задействован в межмуниципальных перевозках в Иркутской области, поэтому мы решили обратить на него внимание, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. - Судя по отзывам, которые мы получаем, людям понравился номер рейса – 777. Тройная цифра в номере указывает на межмуниципальное сообщение, а последняя «семёрка» относит в прошлое. Жители ещё помнят автобусный маршрут № 17, который много лет назад соединял Молодёжный с центром Иркутска.

Пока троллейбус №777 будет выходить на линию в часы пик по расписанию. Утром он отправляется из Молодёжного в 6:30 и в 7:50. Вечером со сквера Кирова – в 17:20 и в 18:20. В выходные первый рейс из Молодёжного переносится на 9:00. Вечером со сквера Кирова троллейбус идет в 18:20.

Стоимость проезда на новом межмуниципальном маршруте составляет 25 рублей. Сохранены все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом.

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