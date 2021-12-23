Два современных кинозала открылись в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Современные кинозалы открылись в центре досуга «Кристалл» посёлка Тыреть и в культурно–спортивном комплексе Байндаевского района. Они могут принять 264 и 190 зрителей соответственно. Залы оснащены кинопроекторами, большими экранами, акустическими системами, громкоговорителями, а также оборудованием для тифлокомментирования. Афиша будет составлена с учетом интересов жителей поселков всех возрастов.С февраля молодежь сможет бесплатно смотреть кино по «Пушкинской карте». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Современные кинозалы созданы на средства субсидии Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Он провёл специальный конкурс, победители которого получили по пять миллионов рублей.

В рамках программы Федерального Фонда кинозалы создают в населенных пунктах, где живёт не более 500 тысяч человек. В Иркутской области с 2015 года было открыто 20 кинозалов. Два из них – в этом году.

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