Пятница будет нерабочим днем у бюджетных организаций Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Пятница 24 декабря объявлена в Улан-Удэ нерабочим днем из-за пожара на ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на оперативный штаб.
- Решение принято, чтобы снизить нагрузку на теплотрассу, - говорят специалисты.
Напомним, на ТЭЦ-1 в столице республики в ночь на 23 декабря из-за короткого замыкания начался пожар. Пламя потушили сотрудники МЧС, инцидент привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов на теплоэлектроцентрали. Без горячей воды остались больше тысячи человек, температура в квартирах также начала снижаться из-за понижения параметров теплоснабжения, в городе даже приостановили работу ряд детсадов и школ. В городе объявлен режим ЧС, СК Бурятии завел уголовное дело. Стоит отметить, что в Бурятии сейчас стоят тридцатиградусные морозы.
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