В Иркутске с 24 декабря начнется потепление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 декабря. Пятница обещает быть малооблачной и без осадков. К тому же сегодня в областном центре начнется потепление, днем в городе столбики уличных термометров покажут уже -22…-24. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 24 декабря дует переменный ветер, его скорость 5 м/с, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – составляет 738 миллиметров ртутного столба, стоит отметить, что влажность воздуха в столице Приангарья также повышенная – 71%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 24 декабря ожидается с переменной облачностью, без осадков.

Снег выпадет лишь в северо-восточных районах. Скорость воздушных потоков в районах 5-10 м/с. Днем температурные показатели будут такими: -20…-25, в низинах -29…-34, холоднее в северных и верхнеленских районах – до -31…-36, а местами и вовсе до -40…-45.

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