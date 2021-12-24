Семь новых машин поступили в иркутский «Горзеленхоз». Фото: администрация Иркутска

Новая техника поступила в иркутский «Горзеленхоз». Парк предприятия пополнили: дорожная машина, три трактора, бульдозер, самосвал и экскаватор-погрузчик, а также навесное оборудование: тракторный измельчитель пней, поливомоечное оборудование, косилка, коммунальный отвал, тракторный и фронтальный пересаживатели деревьев. Последние помогут специалистам аккуратно выкапывать кустарники и деревья вместе с корневой для пересадки. В январе парк пополнят автогидроподъемник и измельчитель «Кедр». Провести масштабное обновление парка позволило использование лизинговых схем. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Новая спецтехника и навесное оборудование помогут более быстро и качественно выполнять работы на городских общественных пространствах, которых с каждым годом в Иркутске становится все больше. Только в этом году были открыты 17 новых скверов и парков. В следующем – появится еще 19,- отметил мэр областного центра.

Вместе с этим, в «Горзеленхозе» после поступления материалов началась сборка новых теплиц. Уже к апрелю – началу сезона высадки рассады – будут готовы к использованию 4 новые теплицы площадью около 350 квадратных метров каждая. Осенью планируется оборудовать их автоматическим поливом, освещением и вентиляцией.

Напомним, в 2021 году специалисты «Горзеленхоза» высадили больше 13 тысяч квадратных метров зеленого газона, с весны до поздней осени иркутские клумбы украшали 530 тысяч цветов-однолетников. С новыми теплицами эти объемы заметно увеличатся.

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