«Лензолото» организовало спектакли для тысячи бодайбинских детей

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Рассказы о золоте и золотодобыче в формате занимательных уроков истории, географии, химии, краеведения объединил спектакль "Сон в Новогоднюю ночь или Новогоднее приключение", который поставили для детей из Бодайбинского района. В культурно-досуговом центре «Витим» прошло семь представлений, их посетили 1155 мальчишек и девчонок. Организатором выступила золотодобывающая компания «Лензолото».

На постановку спектакля ушло два года совместного труда специалистов «Лензолото» Натальи Роткиной, Ксении Бохонько, Анастасии Макаровой и сценаристов, костюмеров, режиссеров акробатического шоу «Банкай». Главный герой мальчик Андрей, из династии золотодобытчиков, пишет письмо Деду Морозу с просьбой о подарке и отправляется в волшебное путешествие, где много узнает об истории золотодобычи, химии, географии, космосе и других сферах.

«Мы хотели, чтобы в этом ярком представлении дети не просто испытывали праздничные новогодние эмоции, но и получили всесторонние знания, познакомились с историей золота, - отметил генеральный директор компании «Лензолото» Максим Семьянских. - Уверен, что такие спектакли помогают бодайбинским ребятам ощутить связь со своей малой родиной, где уже больше века активно развивается золотодобывающая отрасль, в которой трудились и продолжают трудиться их мамы и папы, бабушки и дедушки».

А, конечно, никто из ребят не остался без новогоднего подарка. Золотодобытчики вручили детям сладости и игрушки.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».