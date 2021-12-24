Режим повышенной готовности ввели в Иркутском районе из-за угрозы подтопления. Фото: администрация Иркутского района

22 декабря в деревне Карлук и селе Горохово был введен режим повышенной готовности. Причина - угроза подтопления наледью. Так, в наледь на ручье Карлучок продолжает увеличиваться в размерах и все ближе подходить к земельным участкам. В зону попадают 22 дома, в которых живет 51 человек. Протяжённость ручья на территории Карлука составляет 7,2 километра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутского района.

– Ситуацию нужно решать в самое ближайшее время. Введение режима повышенной готовности единственный выход, так как ручей в федеральной собственности, а земля в областной, – говорит глава администрации Карлука Александр Марусов.

В деревне пытались самостоятельно справиться с наледью - экскаватором прочищали русло ручья, но безрезультатно. Для таких работ требуется более мощная техника.

Тем временем в селе Горохов из-за наледи может подтопить 9 домов, где живет 27 человек.

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