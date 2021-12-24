Одноэтажный дом загорелся на улице Освобождения в Иркутске Фото: Светлана Макеева

В Иркутске произошел пожар в частном деревянном доме по адресу улица Освобождения, дом 7. Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города в 10:52 24 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Травмированных нет, - отметили в ведомстве.

На месте тушения 1-этажного дома площадью 60 квадратных метров было задействовано 3 пожарных автоцистерны и 14 спасателей. Детали произошедшего уточняются.

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